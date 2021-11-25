Литературная премия «Глаголица» в Казани побила рекорд по числу участников

В этом году независимая литературная премия «Глаголица» дважды побила рекорд прошлого года — по количеству предоставленных работ и по широте их географии. Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В этом году около 1400 участников, примерно 40 работ пришли из-за рубежа — из Австралии, Америки, Китая, Испании, Франции, Германии, Австрии. К нам приехали ребята из Молдовы, Казахстана, Киргизии и Украины. Не все желающие смогли приехать из-за пандемии [коронавируса]. Количество работ растет, но самое главное, что растет качество», — заявила создатель Независимой литературной премии «Глаголица» и благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

Члены оргкомитета конкурса отметили значительный прирост числа работ за последние два года. Если в 2019 году их было 600, а в 2020-м — более 1000, то сейчас их 1400. На конкурс поступили работы от ребят из 19 стран мира.

Больше всего конкурсантов из России. Лидирует по числу представителей Москва, на втором месте — Казань, а на третьем — Санкт-Петербург. 120 авторов получили бесплатные путевки в столицу Татарстана на литературную смену, которая проходит с 22 по 26 ноября.