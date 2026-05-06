Лишний в «Ак Барсе», незаменимый в «Локомотиве»: Радулов тащит Ярославль в финал, но оказался не нужен в Казани

«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». «Дед» ярославского хоккея вытащил серию с 1–3

После мощной волевой победы в шестом матче Боб Хартли открыто наслаждался моментом, когда его «железнодорожники» заставили замолчать омские трибуны. Хартли подчеркнул, что в таких играх классическая тактика часто уступает место «инстинкту убийцы». И главным носителем этого инстинкта в нынешнем Ярославле остается Александр Радулов. Канадский специалист прямо заявляет, что не будь в его команде ветерана, ярославцы уже заказывали бы билеты в отпуск.

«И посмотрите на наш первый гол: Радулов прошел среднюю зону, объехал двух-трех соперников — это главный момент матча. Если бы он этого не сделал, соперник бы перехватил шайбу и, скорее всего, забил, и мы бы уже были в отпуске. Но он совершил идеальный проход на ворота и выдал передачу с неудобной. Радулов — невероятный игрок. 39 лет, но он впечатляет с первого дня, как я увидел его на сборах. И он продолжает впечатлять. Сегодня на льду была война, и надо было биться за каждый сантиметр. Игровое время росло, а у него остались силы и на овертаймы. Это впечатляет», — рассуждал Хартли.

Разговоры о том, что Радулов в свои 39 лет — это уже скорее медийная фигура, чем реальная угроза на льду, окончательно стихли после пятого и шестого матчей полуфинальной серии. В тот момент, когда «Локомотив» оказался на краю вылета и потери титула, Александр включил свой любимый режим «зверя» или «тасманского дьявола», о котором так много спорят в хоккейном комьюнити. Форвард «Локомотива» не просто много бегает в турбо-режиме — он создает вокруг себя зону турбулентности, в которой игроки «Авангарда» начинают терять ориентацию в пространстве.

Вклад Радулова в камбэк «железнодорожников» с практически безнадежных 1–3 до психологически выгодных 3–3 — это ментальный «взлом» омичей. Пока аналитики обсуждали тактические перестроения Хартли, ветеран «Локомотива» занимался тем, что умеет лучше всего — залезал под кожу лидерам Омска. Его манера «проораться» в маску Никите Серебрякову или спровоцировать Дамира Шарипзянова на лишние эмоции — это не просто возрастная ворчливость, а расчетливый инструмент дестабилизации. В какой-то момент в штабе Боба Хартли поняли: чтобы пройти этот «Авангард», нужно перестать быть просто «правильной» командой и полагаться на свои старые схемы, которые работали в прошлом сезоне. Тем более что Егор Сурин уже не так помогает, как в чемпионский сезон. Теперь «Локомотиву» нужно стать немного наглыми. Радулов стал транслятором этой дерзости и наглости для всей раздевалки ярославцев.

Как только Александр перестал искать лишние передачи и начал просто «выгрызать» пятак, игра «Локомотива» преобразилась. Его энергия в 2026 году по-прежнему кажется неисчерпаемой. Он не боится идти в стыки с защитниками, которые вдвое моложе, и именно эта готовность позволила ярославцам сравнять счет в серии. Сейчас, когда команды выходят на решающий седьмой матч, фигура Радулова видится ключевой: либо его хаос окончательно разрушит омскую оборону, либо «ястребы» найдут способ нейтрализовать этого вечного двигателя.

Хартли хитер. Как новое звено Радулова «взломало» Омск

Показательно, как Боб Хартли отреагировал на практически проваленную серию и при счете 1–3 решил пойти на эксперименты. Поняв, что прошлогодней химии у Радулова с Суриным уже нет, тренерский штаб «Локомотива» пошел на риск, который некоторые посчитали жестом отчаяния: перетасовал ведущие звенья, создав абсолютно новое сочетание вокруг Александра Радулова.

По сути, именно эта кадровая «химия» стала тем самым ломом, против которого у «Авангарда» не нашлось приема. Радулова объединили с Максимом Шалуновым и Артуром Каюмовым, а место в тройке с Георгием Ивановым и Егором Суриным занял Березкин, который забил свой первый гол в текущей серии. Ход Хартли сработал точно по задумке.

Идея была простой: Хартли требовалось разгрузить Радулова от необходимости таскать шайбу через зоны и дать ему возможность делать то, что он умеет лучше всего — сеять хаос на пятаке. Каюмов добавил тройке необходимых ног и скорости, а Шалунов стал тем самым «наконечником», который завершает усилия партнеров. В итоге защита «Авангарда», привыкшая к определенным паттернам игры ярославцев, поняла ловушку уже поздно. Оказалось, что сдержать одного Радулова — задача трудная, но понятная, а вот нейтрализовать тройку, где каждый игрок несет принципиально разную угрозу, — это уже другая история.

Этот ход позволил «Локомотиву» не просто сравнять счет в серии, а перехватить психологическую инициативу. В итоге оба разбитых звена внесли свой вклад в победу в шестом матче. В пятом и шестом матчах мы увидели совсем другого Радулова — не перегруженного диспетчерскими функциями, а злого, эффективного и, что важно, удивительно быстро сыгранного с новыми партнерами. Хартли в очередной раз доказал, что умеет выжимать максимум из ветеранов, просто найдя им правильное окружение.

Почему «Татарский дьявол» стал лишним в «Ак Барсе» и кто в итоге проиграл?

На этом фоне встает вопрос: а почему такой боевой ветеран в итоге оказался не нужен «Ак Барсу»? Время показало, что «татарский дьявол» еще полон сил и его глаза горят, как и прежде.

В Казани Радулов в какой-то момент стал заложником собственного имиджа: его было слишком много везде — в раздевалке, на льду и в протоколах штрафного времени. Ходило много разговоров, мол, Радулов тянет одеяло на себя и переигрывает смены, лишая других игрового времени. После того как «барсы» начали перестройку после провала 2024 года, в казанском клубе созрело мнение, что токсичность ветерана и его склонность к эмоциональным взрывам перевешивают пользу от его бомбардирских подвигов. Не захотел видеть его в своей команде и новый наставник Анвар Гатиятулин. Решение отпустить Тасманского дьявола в Ярославль выглядело как попытка оздоровить атмосферу и выстроить более предсказуемую и послушную систему. Тем более что Гатиятулин заявлял о желании выстроить более быструю команду по примеру «Магнитки», которая в том сезоне выиграла Кубок.

Называть уход Александра ошибкой — тоже значит упрощать ситуацию. Это был осознанный выбор менеджмента в пользу спокойствия и предсказуемости. С одной стороны, в Казани не прогадали: команда в нынешнем сезоне добралась до финала 2026 года, доказав, что жить без Радулова можно и даже вполне успешно. Более того, теперь роли у лидеров «Ак Барса» распределены более равномерно, нет проблемы с человеком, который тянет лидерскую роль на себя. И это отлично работает в системе Гатиятулина.

Ирония ситуации в том, что пока в «Ак Барсе» строили новый дисциплинированный коллектив, Радулов в «Локомотиве» стал тем самым недостающим элементом, который превратил крепкую команду Боба Хартли в чемпионскую. В Ярославле его ярость не стали «гасить», а направили в нужное русло, сделав его наконечником системы. Кажется, это ситуация, которую в спорте называют «win-win». В выигрыше оказались все.