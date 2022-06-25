Лишившиеся работы до 2019 года начнут получать пособия в максимальном размере

Предпенсионеры, которые лишились работы до 2019 года, смогут получать пособия в повышенном размере. Для этого им нужно подать соответствующее заявление, сообщает секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Сейчас люди предпенсионного возраста, которые стали безработными в 2018 году, получают пособия в размере не более 8 тыс. рублей. Однако по решению Конституционного суда России они смогут претендовать на выплаты в максимальном размере — 11,2 тыс. рублей. Данное решение было также поддержано на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года», — отмечается в сообщении.