Лишили прав женщину-водителя, которая под наркотиками пыталась скрыться от ГИБДД в Казани

В Казани суд вынес постановления женщине-водителю, которая под наркотиками пыталась скрыться от автоинспекторов.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в минувшую пятницу Mercedes проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Позднее иномарку догнали, за рулем оказалась 34-летняя девушка с признаками наркотического опьянения, которая отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Во время оформления протокола девушка призналась, что в автомобиле есть запрещенное вещество.

В результате осмотра личных вещей автоинспекторы обнаружили порошкообразное вещество светлого цвета. Экспертизой установлено, что это наркотическое средство – PVP массой 0,23 мг.

Как выяснилось, автоледи уже дважды в этом году задерживали за управление автомобилем с признаками опьянения. Кроме того, в течение года ее привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД более 180 раз.

Вчера, 20 ноября, мировой судья участка по Ново-Савиновскому судебному району вынес постановление о назначении административного наказания в виде лишения права на срок 1 год 8 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей. А сегодня, 21 ноября, мировой судья судебного участка уже Советского района вынес аналогичное постановление с лишением прав на 18 месяцев и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Оба решения суды приняли за правонарушения в разные дни, в разных районах города Казани.