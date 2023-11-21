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Лишили прав женщину-водителя, которая под наркотиками пыталась скрыться от ГИБДД в Казани
В Казани суд вынес постановления женщине-водителю, которая под наркотиками пыталась скрыться от автоинспекторов.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в минувшую пятницу Mercedes проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Позднее иномарку догнали, за рулем оказалась 34-летняя девушка с признаками наркотического опьянения, которая отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Во время оформления протокола девушка призналась, что в автомобиле есть запрещенное вещество.
В результате осмотра личных вещей автоинспекторы обнаружили порошкообразное вещество светлого цвета. Экспертизой установлено, что это наркотическое средство – PVP массой 0,23 мг.
Как выяснилось, автоледи уже дважды в этом году задерживали за управление автомобилем с признаками опьянения. Кроме того, в течение года ее привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД более 180 раз.
Вчера, 20 ноября, мировой судья участка по Ново-Савиновскому судебному району вынес постановление о назначении административного наказания в виде лишения права на срок 1 год 8 месяцев и штрафа в размере 30 тысяч рублей. А сегодня, 21 ноября, мировой судья судебного участка уже Советского района вынес аналогичное постановление с лишением прав на 18 месяцев и штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Оба решения суды приняли за правонарушения в разные дни, в разных районах города Казани.
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