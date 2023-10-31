Лисичанскому 92-летнему ветерану войны кураторы из Татарстана подарили холодильник

Кураторы Лисичанска от Татарстана взяли шефство над местным ветераном Великой Отечественной войны.

96-летний Владимир Лукич – один из немногих свидетелей победы Советского народа над фашистской Германией, который живет сегодня в Северодонецкой агломерации ЛНР.

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, вместе с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко и председателем Совета муниципального образования городского округа города Лисичанска Андреем Семченко навестили фронтовика и подарили ему холодильник, произведенный в Зеленодольске.

«Время, когда власти Украины забывали о героях Великой Отечественной войны в прошлом. Все, что от нас зависит для вас и вашей семьи мы будем делать», – отметил Евгений Варакин.

Ранее, татарстанцы подарили Владимиру Лукичу теплое одеяло, постельное белье и комнатный обогреватель, а также обеспечили его двухмесячным запасом предметов личной гигиены.

Опеку над лисичанским фронтовиком взял на себя лично вице-премьер Татарстана Евгений Варакин.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.