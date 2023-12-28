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Лисичанские школьники стали призерами татарстанского конкурса «Моя история в спорте»
Пятеро школьников из Лисичанска вошли в число призеров конкурса «Моя история в спорте», проводимого Республикой Татарстан в рамках партийного проекта «Детский спорт».
Каждый из юных номинантов представил жюри эссе, в котором описал свои личные истории о том, как спорт и здоровый образ жизни помогли им пережить сложные жизненные ситуации.
Дипломы и ценные подарки лисичанским школьникам, ставшим призерами конкурса, передала куратор проекта «Детский спорт» заслуженный тренер России Ольга Павлова. Награды вручил и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко, который пообещал ребятам поддержать спорт в родном городе и восстановить вместе с шефом-регионом его спортивную инфраструктуру.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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