Лисичанские школьники стали призерами татарстанского конкурса «Моя история в спорте»

Пятеро школьников из Лисичанска вошли в число призеров конкурса «Моя история в спорте», проводимого Республикой Татарстан в рамках партийного проекта «Детский спорт».

Фото: © «Татар-информ»

Каждый из юных номинантов представил жюри эссе, в котором описал свои личные истории о том, как спорт и здоровый образ жизни помогли им пережить сложные жизненные ситуации.

Дипломы и ценные подарки лисичанским школьникам, ставшим призерами конкурса, передала куратор проекта «Детский спорт» заслуженный тренер России Ольга Павлова. Награды вручил и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко, который пообещал ребятам поддержать спорт в родном городе и восстановить вместе с шефом-регионом его спортивную инфраструктуру.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.