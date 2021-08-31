Лишенный прав за наркотики казанец попался автоинспекторам с полкило мефедрона в авто

На трассе М7 в Татарстане для проверки документов автоинспекторы остановили легковушку Volkswagen, за рулем которого находился 37-летний казанец. У водителя были все признаки наркотического опьянения – плохая координация движений, замедленная речь и расширенные зрачки. Стражи порядка предложили мужчине пройти медосвидетельствование, однако он отказался.

Фото: © МВД по РТ

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, при досмотре авто в салоне полицейские обнаружили пакетики с порошком. Исследование показало, что в свертках был мефедрон общим весом чуть меньше 500 г.

Фото: © МВД по РТ

Помимо этого, выяснилось, что мужчина уже был лишен прав за вождение в состоянии наркотического опьянения. На казанца возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

