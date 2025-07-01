Лисакович и еще три игрока покинули «Балтику»

Фото: fc-baltika.ru

Виталий Лисакович, Денис Терентьев, Евгений Чернов и Олег Исаенко покинули «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Лисакович и Терентьев ушли из клуба в связи с окончанием срока действия контрактов. Чернов и Исанко – по окончании договора аренды.

Напомним, Лисакович перешел в «Балтику» из «Рубина» осенью 2024 года. Также Виталий играл за «балтийцев» в сезоне 2023/24, находясь там в аренде. На его счету 12 матчей, четыре гола и две передачи в РПЛ.

В казанской команде белорус играл с 2021 года. С казанцами он взял Первую лигу в 2023-м году.