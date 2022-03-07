Лисакович и Дрейер снова забили: «Рубин» впервые за 10 лет одержал победу в Грозном

«Рубин» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1).

По сравнению с матчем Кубка России против «Ротора», стартовый состав казанцев претерпел три изменения: вместо Леона Мусаева, Константина Кучаева и Солтмурада Бакаева на поле появились Филип Уремович, Александр Зуев и Андерс Дрейер.

Также стоит отметить, что третий матч подряд с капитанской повязкой казанских футболистов на поле вывел Илья Самошников.

Старт игры остался за хозяевами поля. Уже на первой минуте матча активный прессинг футболистов «Ахмата» завершился обрезом Самошникова и фолом рядом с линией штрафной. Исполнять удар выдвинулся полузащитник грозненцев Даниил Уткин, который реализовал штрафной и вывел «Ахмат» вперед. Стоит отметить, что для Уткина гол в ворота казанцев стал уже вторым в сезоне.

После забитого мяча хозяева чуть отошли назад и позволили подопечным Слуцкого завладеть инициативой. Спустя 45 минут встречи преимущество «Рубина» во владении мячом составляло 60 на 40 процентов. Однако, никаких дивидендов это гостям не принесло. После первого тайма счет остался неизменным – 1:0.

В начале второго казанцы взвинтили темп и уже спустя 6 минут Виталий Лисакович с передачи Хвичи Кварацхелии сравнял счет в матче. Для белорусского форварда этот гол стал уже пятым в трех первых официальных матчах за «Рубин».

Оставшееся время матча прошло под диктовку «Ахмата». В самой концовке игры голкипер казанцев Юрий Дюпин несколько раз спас ворота «Рубина», а уже в компенсированное арбитром время, лучший бомбардир рубиновых Андерс Дрейер с передачи все того же Виталия Лисаковича принес победу «Рубину». Итоговый счет – 1:2 в пользу казанской команды.

После волевой победы в Грозном «Рубин» с 25 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

Следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги казанцы проведут дома против «Ростова». Начало игры - 14 марта в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат» Грозный - «Рубин Казань 1:2 (1:0, 0:2)

3’ – Даниил Уткин (1:0)

51’ – Виталий Лисакович (1:1)

90’ – Андерс Дрейер (1:2)

Состав «Рубина»: Дюпин - Самошников (Зотов), Бегич, Тальби, Уремович, Ломовицкий - Зуев, Хакшабанович - Кварацхелия (Бакаев), Бакаев, Лисакович