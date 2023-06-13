Лишь треть жителей Казани готова делиться своими биометрическими данными

Лишь чуть более трети жителей столицы Татарстана из числа получавших предложение сдавать биометрические данные, 35%, готовы пойти на такой шаг. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob с 5 по 8 июня этого года.

Свое согласие поделиться биометрическими данными опрошенные объяснили соображениями безопасности и стремлением в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий.

При этом 49% респондентов не готовы сдавать биометрию. Они уверены, что сохранность информации не гарантирована, а последствия утечки данных могут привести к серьезным проблемам. Еще 16% затруднились с ответом.

Впрочем, на данный момент вообще лишь 11% казанцев предлагали сдать биометрические данные в случаях, не связанных с получением загранпаспортов и виз.

Запросы на сдачу биометрических данных мужчинам поступают почти вдвое чаще женщин (17% против 9% соответственно). Вместе с тем мужчины чаще женщин негативно реагируют на такие предложения (60% против 45%).