Лишь одна команда идет без потери очков в чемпионате Татарстана по футболу

Матчи 5-го тура были сыграны в минувшие выходные в чемпионате Татарстана по футболу. Самая результативная встреча прошла в Казани, где на поле стадиона «Электрон» встретились лидер и аутсайдер казанской группы – «Нэфис», который до этого выиграл все четыре матча и «Гроза», которая все свои матчи проиграла.



Тем не менее, после первого тайма счет во встрече команд с двух полюсов турнирной таблицы был равным – 1:1. Однако после перерыва футболисты «Нэфиса» активизировались и забили за вторые 45 минут аж шесть мячей. Итоговый результат – 7:1 в пользу «Нэфиса», который имеет на своем счету 15 очков после пяти матчей.

Второе и третье места в казанской группе делят «Смена» (Казань) и высокогорский «Эверест». Эти клубы встречались между собой в 5-м туре и закончили игру без голов (0:0). В еще одном матче СШОР Вахитовского района

Казани дома проиграла зеленодольскому «СШ №3-Авангард» (1:3). Зеленодольцы переместились на 4-е место в турнирной таблице.





В закамской зоне на первом месте обосновался «Нефтяник» из Бугульмы. В 5-м туре бугульминцы дома обыграли нижнекамский «Нефтехимик» (2:0). На второй строчке расположился ижевский «Динамо-Делин», который дома уверенно переиграл аутсайдера группы – ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов – 3:0.

Встреча в Альметьевске, где местный СШ Альметьевска принимал «Шинник» из Нижнекамска, завершилась вничью (0:0).