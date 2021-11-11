Лишь один случай Covid-19 выявлен среди осужденных Татарстана с начала пандемии

За 2020 и 2021 год среди осужденных и следственно-арестованных в учреждениях ФСИН республики выявлен лишь один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Известно, что осужденный выздоровел и продолжает отбывать наказание.

Всего с начала года в больницу проступили 711 человек, было проведено 145 плановых операций и 22 – экстренные.

Больница рассчитана на 162 койки, сейчас там проходят лечение 73 человека. Штат клиники насчитывает 29 врачей и 50 работников среднего звена.

