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Ру Тат
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Происшествия
11 ноября 2021  13:26
Полина Шевчук

Лишь один случай Covid-19 выявлен среди осужденных Татарстана с начала пандемии

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За 2020 и 2021 год среди осужденных и следственно-арестованных в учреждениях ФСИН республики выявлен лишь один случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Известно, что осужденный выздоровел и продолжает отбывать наказание.

Всего с начала года в больницу проступили 711 человек, было проведено 145 плановых операций и 22 – экстренные.

Больница рассчитана на 162 койки, сейчас там проходят лечение 73 человека. Штат клиники насчитывает 29 врачей и 50 работников среднего звена. 
 

 

#Прокуратура РТ #осужденные #Коронавирус
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