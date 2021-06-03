Лишь четверо из 55 дошли до конца: в РТ спецназовцы боролись за краповые береты

За высший символ доблести – краповый берет – сегодня боролись 55 спецназовцев в Лаишевском районе республики. Участники собрались на полигоне в семь утра, вместе с ними приехали их родственники для поддержки.

Перед тем, как перейти к проверке навыков, претенденты на краповый берет сдают теорию. Самые дисциплинированные и стойкие допускаются к испытаниям.

«У участника должна быть хорошая физическая подготовка – в первый день им нужно успешно сдать марш-бросок и силовые упражнения. На второй день они сдают нормативы – военную топографию, инженерную и огневую подготовку», – рассказал председатель совета краповых беретов ПФО Руслан Гарифуллин.

В заключительный день бойцы проходят шесть этапов. Первый – марш-бросок на 12 километров. Боец бежит в полной экипировке – с оружием, шлемом и в бронежилете. Пройдя его, претенденты на краповый берет столкнулись с полосой препятствий. Они как можно быстрее должны были преодолеть все испытания, при этом не бросив сослуживцев.

«Кто держит фронт? Вернись к своей команде! Почему ты их оставил?», – жестко командует один из инструкторов, контролирующих прохождение испытаний.

Эффект полного погружения создают звуки выстрелов, в том числе из танковых орудий. По словам инструкторов, это необходимо, чтобы бойцы могли прочувствовать тяжесть испытаний не только физически, но и морально.

К началу этапа, где проверяют навыки высотной подготовки, осталось 12 спецназовцев. За 25 секунд они должны были спуститься с третьего этажа на первый по тросу, стреляя в «противников». Затем бойцы продемонстрировали умение выполнять маневр, который спецназовцы называют между собой «паучок».

«Повиснув на тросе, человек должен перевернуться вниз головой и таким образом спуститься вниз, чтобы проверить, нет ли рядом противника», – объяснял один из спецназовцев, наблюдающих за испытаниями.

На следующем этапе у бойцов проверили навыки стрельбы, после чего перешли к сдаче акробатических элементов. Претендент на краповый берет должен в очередной раз продемонстрировать физическую подготовку.

Самое сильное впечатление на собравшихся произвел заключительный этап – спарринг. К этому моменту участников оставалось всего шестеро.

Бойцы выходили на площадку по трое – дрались они не только между собой, но и с «краповиками» прошлых лет. Бой длится 12 минут, во время него у участников несколько раз меняются противники.

«На этой площадке вы не должны заниматься "обниманиями", вы должны драться. Вы уже стоите здесь, значит обратного пути нет!», – жестко заявил инструктор перед началом спарринга.

Если сначала бойцы держались уверенно, то спустя пару минут было заметно, что их силы иссякают. Почти у каждого во время боя слетал шлем, в этот момент были заметны кровоподтеки на лице участников. Все это время вокруг площадки стоял гул – сослуживцы, не сдерживая эмоций, поддерживали товарищей.

Испытание спаррингом смогли пройти только четверо спецназовцев из шести. Один из них к концу боя настолько был изнеможен, что сразу же упал на колени.

Вручали краповые береты на торжественной церемонии. Один из победителей поделился, что проходил испытания во второй раз. Тогда ему не удалось пройти этап с марш-броском, подвела плохая подготовка.

«В этом году мы приходили в шесть утра на зарядку, бегали в бронежилете. Во время бега появляются мысли сдаться, но в этот момент важно перебороть себя. Оказалось, что получить берет не так сложно, носить его достойно куда тяжелее», – заключил спецназовец.