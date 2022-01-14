«Лишь бы только живой был!»: как в Казани искали пропавшего 10-летнего мальчика

Целые сутки все неравнодушные жители республики следили за новостями, чтобы узнать о судьбе десятилетнего мальчика, пропавшего вчера в Казани. Сегодня вечером наконец-то появилась достоверная информация: ребенок найден. О том, как проходили поиски мальчика и что о нем рассказали его бабушка и друзья, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Последние сутки все силы полиции, волонтеров и просто неравнодушных жителей столицы были направлены на поиски мальчика

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Казани после напряженных поисков удалось-таки найти пропавшего накануне десятилетнего мальчика. Последние сутки все силы полиции, волонтеров и просто неравнодушных жителей столицы были направлены на поиски ученика четвертого класса Владислава.

Вчера вечером мальчик не вернулся домой из школы. Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил в Интернете объявление с отличительными признаками ребенка: рост – 144 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Фотографии с описанием одежды и внешних данных мальчика появились практически во всех социальных сетях и СМИ, и вскоре это дало свои результаты. Сегодня в пятом часу вечера ребенка заметили в трамвае, пассажиры узнали пропавшего мальчика и позвонили волонтерам. Сам мальчик заявил, что ехал домой.

«Он гиперактивный ребенок, концентрации хватает на 5 минут»

Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось пообщаться с бабушкой мальчика Надеждой Александровной. Именно она с самого детства занимается воспитанием внука: встречает его со школы, готовит еду, помогает делать уроки.

Вместе с ними живет и отец ребенка, однако он в жизни мальчика появился совсем недавно. По данным агентства, мужчина долгое время находился за решеткой и вышел на свободу только в конце прошлого года. Мать мальчика лишена родительских прав.

По словам бабушки, Влад – ребенок активный, но далеко не проблемный.

Вчера Влад, как обычно, собрал вещи и отправился из дома на уроки Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Каких-то увлечений, привязанностей у него нет. Он гиперактивный ребенок, концентрации внимания хватает только на 5 минут. Мы вместе с ним делаем уроки. Проблемы в школе? У кого, интересно, их нет? Но острых конфликтов с учителями никогда не было, учится на тройки», – рассказала Надежда.

Мальчик учится в школе на улице Актайской. Занятия проходят во вторую смену, первый урок начинается в 12.20, поэтому в школу ребенок уходит не с утра, а только в районе обеда.

По словам бабушки, вчера Влад как обычно собрал вещи и отправился на уроки. Никаких странностей в его поведении Надежда не заметила. Денег мальчик не попросил, телефона с собой у него не было. Бабушка рассказала, что ребенок уже четырежды терял мобильники, которые она ему покупала.

Посторонних в здание школы не пускали Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Ушел из школы в хорошем настроении»

Последний урок, как правило, заканчивался в 16.30, после чего мальчик отправлялся домой. В 17.00-17.30 он уже бывал в квартире. Однако на этот раз Влад с одноклассниками решил отправиться на каток. Об этом позднее рассказали сами друзья мальчика.

«Коньков у них нет, кататься они не умеют. Они всегда туда после школы ходят, просто в сапогах по льду покатаются и уходят. Друзья после этого разошлись по домам, а он остался. Им ничего не говорил, куда потом пошел – они не знают. Лишь бы только живой был!» – вспоминала Надежда в разговоре еще до того, как ее внука нашли.

После пропажи мальчика в школе организовали штаб, там собирались волонтерские группы и отправлялись на поиски мальчика. Посторонних в здание школы не пускали, комментарии журналистам давать отказывались. По словам бабушки, учителя ей сказали, что вчера на занятиях Влад вел себя как обычно, ушел из школы в хорошем настроении.

Один из школьных друзей мальчика в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал, что видел его вчера в 8 часов вечера. Влад якобы сидел в будке, где переодевают коньки, на том самом катке, куда отправился с друзьями после уроков.

После пропажи мальчика в школе организовали штаб, там собирались волонтерские группы и отправлялись на поиски мальчика Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Это был не первый «побег»?

Поиски продолжались сегодня весь день, полицейские совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» изучали записи камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев, которые видели мальчика в последнее время. Сотрудники правоохранительных органов даже успели завести уголовное дело по статье «Убийство».

Днем активисты, ведущие поиски, обнаружили в одном из зданий на улице Авангардной школьный рюкзак. Позднее выяснилось, что он принадлежал Владу. В нем лежали его учебники и школьная форма.

Отметим, что, по информации ИА «Татар-информ», ранее мальчик уже уходил из дома, хотя Надежда этот факт отрицает. По ее словам, однажды в апреле-мае прошлого года Влад допоздна не появлялся дома, чем сильно напугал бабушку. Женщина начала поиски, обратилась в полицию, однако вскоре мальчик сам вернулся домой.

«Гулять мальчишки все гуляют, но так чтобы пропасть – такого никогда не было. Один раз пришел домой в 22.20, но я к этому времени уже успела позвонить в полицию, приходил инспектор по делам несовершеннолетних. А потом смотрю – сам домой идет. Он ничего объяснять не стал, сказал, что гулял», – рассказала женщина и заверила, что это был единственный случай «пропажи» ребенка.

Сейчас ребенок находится в полиции, его здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он встретится с бабушкой и отцом, они уже приехали в отделение, чтобы забрать мальчика.