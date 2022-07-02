«Лишь бы слушатель был благодарен»: На Центральном ж/д вокзале выступил струнный квартет

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Сегодня жители и гости Татарстана смогли скрасить ожидание поезда, послушав шедевры классической музыки прямо в здании Центрального железнодорожного вокзала. Заслуженный артист республики Джамиль Шарифуллин отметил, что концерт Государственного струнного квартета РТ не случайно прошёл в историческом здании.

«Это мероприятие посвящено памятной дате. Два года назад, 2 июля 2020, городу Казани было присвоено звание "Город трудовой доблести", что, несомненно, связано с победой в Великой Отечественной войне. Тогда железная дорога осуществляла бесперебойные поставки необходимой промышленности, именно поэтому нам было важно выступить на этой площадке. Лишь бы слушатель был благодарен», - пояснил «первая скрипка» квартета.

Собеседник «Татар-информа» добавил, что в годы Великой Отечественной музыкальное искусство приобрело особое значение. Оно напрямую участвовало в борьбе народа с врагом. Так, сегодня архитектурный памятник «Казань-1» стал местом вдохновения и «глотком истории» для всех присутствующих.

Участники квартета включили в репертуар часового выступления не только всем известную классику, но и салонную эстрадную музыку, народные татарские мелодии, обработанные профессиональными композиторами: от «Маленькой ночной серенады» Моцарта до популярной «Фазыл чишмэсе».

Совсем недавно, в начале июне, в Государственном струнном квартете Республики Татарстан сменился состав музыкантов. По словам виолончелиста Ильяса Камалова молодые и перспективные артисты быстро нашли общий язык, поэтому справиться с выступлением в необычном месте им по силам.

«Мы привыкли выступать в Большом концертном зале, где зритель приходит на концерт специально и осознанно. Для многих было неожиданностью услышать живую музыку на вокзале. Обычно здесь все куда-то спешат, однако сегодня люди не могут устоять перед искусством. Надеюсь, что из-за нас никто не опоздает на поезд», - поделился музыкант.

Перед началом концерта некоторые гости были обеспокоены тем, что громкие объявления о прибытии поездов будут отвлекать артистов, однако сами музыканты признались, что с самого начала приняли решение выступать внутри здания, чтобы избежать проблем с погодой. Более того, акустика вокзала лишь сыграла на руку выступающим.

«Совершенно не характерное место для проведения подобных мероприятий на удивление оказалось как никогда подходящим. Интерьер вокзала в сочетании с музыкой порождает дух дореволюционного времени. Если бы музыканты выступали на улице, их было бы плохо слышно», - прокомментировали гости республики Дмитрий Акимов и Екатерина Рекина.

Закрыв сезон, Государственный струнный квартет Татарстана начнёт подготовку к августовскому выступлению с новой программой в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.