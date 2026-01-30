Лишь 65,7% трамваев в Татарстане находятся в нормативном состоянии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нормативное состояние трамвайного парка в Татарстане составляет лишь 65,7%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Сейчас нормативное состояние троллейбусов составляет 99,4%, чего не скажешь о трамваях. Непростая ситуация. Трамвай должен вернуть функцию перемещения наших жителей из спальных микрорайонов до производства и вечером – обратно», – заявил он.

Глава Миндортранса добавил, что в целом более 82% общественного транспорта в Татарстане имеет нормативное состояние. За последние пять лет в республике закуплено 657 новых автобусов и 72 троллейбуса для внутригородских и междугородних маршрутов. Только в прошлом году для районов был закуплен 151 новый автобус, в том числе 121 – по федеральным программам.

«В целях достижения федерального показателя к 2030 году планируется обновление подвижного состава общественного транспорта в период с 2026 по 2030 год в среднем по 111 единиц в год», – подчеркнул Ханифов.

Всего в прошлом году автомобильным и электрическим транспортом перевезено 413,4 млн пассажиров, что на 2,7% больше, чем в 2024-м.

«В 2026 году стоимость проезда в городах выравнена и установлена в размере 46 рублей. Основная задача сегодня – сохранение тарифа на таком уровне, чтобы это не снижало пассажиропоток», – заключил министр.