Лишь 5% всего музейного фонда Татарстана задействовано в музейных экспозициях

Только 5,7% всего музейного фонда Татарстана задействовано в экспозициях. При этом общий его объем – свыше 2,184 млн объектов. Такие данные представил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Наша задача – особое внимание обращать на выставочные площади, чтобы не попасть в ситуацию, когда мы имеем более 2 млн предметов, а показать имеем возможность только до 100 тыс.», – обратил внимание докладчик.

По его словам, сегодня необходимо использовать, в том числе для привлечения новых посетителей, современные технологии: мобильные приложения, интерактивные сайты, виртуальные экскурсии.

«В современном мире, когда технологии ежегодно меняются, очень важно смотреть, что будет актуально через пять-десять лет, поскольку экспозиции меняются не так часто. Иначе мы потеряем нашего главного посетителя музеев – наших детей», – сказал корреспонденту «Татар-информа» замминистра культуры РТ.

В Государственный каталог Музейного фонда РФ сотрудниками научно-фондовых отделов музеев Татарстана в 2025 году было внесено 1,088 млн единиц хранения, то есть 68,51% от общего объема.

К концу 2025 года музейная сеть республики насчитывает 13 государственных музеев и 51 муниципальный музей. С учетом структурных подразделений (филиалов) это в общей сложности 182 музея (73 государственных и 109 муниципальных). Из 182 музеев почти половина (83) находится в сельской местности.