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Руc Тат
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Общество 17 июля 2023 09:50

Мэрия Казани: Парковку оплачивает только 1 автомобилист из 12

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Мэрия Казани: Парковку оплачивает только 1 автомобилист из 12

На одного водителя, оставляющего машину на долгое время на парковке, приходится 12 автолюбителей, которые успевают воспользоваться бесплатными 15 минутами. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«На каждого оплачивающего парковочное место приходится 12 автомобилистов, которые успевают воспользоваться бесплатным временем. Это объясняется тем, что часть автомобилистов пользуются льготным временем и оставляют свои транспортные средства не более чем на 15 минут», — доложил спикер.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров прокомментировал выступление коллеги, отметив, что в Казани на сегодняшний день зарегистрированы более 450 тыс. автомобилей.

Фото: скриншот презентации

«Цифры говорят сами за себя. Нет гарантии, что водители не оставили бы свои машины на более долгое время, будь это удовольствие бесплатным. Сколько места занимает 12 машин, мы можем реально представить», — отметил спикер.

Сегодня парковку оплачивают порядка 8,5 тыс. автовладельцев в день, а парковочными местами на этих участках могут воспользоваться порядка 100 тыс. автомобилистов.

#муниципальные парковки казани
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