Лирический вечер в Казани соберет деятелей культуры Татарстана, Италии и Китая

Сегодня, 21 мая, в Культурном центре «Московский» состоится музыкально-поэтический юмористический концерт арт-дуэта «Красные шапочки и друзья» — «Всё о любви». Известные поэтессы-юмористки «Красные шапочки», Лада Аюдаг и Елена Черняева, приглашает казанцев и гостей столицы Татарстана посетить это событие.

Как рассказала «Татар-информу» председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг, ожидается участие лауреата всероссийских и международных конкурсов — вокалиста Рафиса Хуснутдинова (Италия), пианистки Чжоу Лян (Китай), вокалиста популярного вокального дуэта «Бэхэт» Сергея Крайнова.

В вечере также примут участие поэт Валерий Орлов и бард Олег Палехов, а также композитор Алсу Валеева, которая исполнит романсы на тексты Лады Аюдаг «Ночь листопада» и «В свете розовой лампы», а также на тексты Елены Черняевой «Китайский ресторанчик» и «Георгины».

На вечере прозвучат романтические и юмористические стихи о любви в исполнении Елены Черняевой, юмористические «ладики» в четыре строки от Лады Аюдаг, акцентирующие разные стороны взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Музыкальной составляющей её выступления станут песни на французском языке, а также бардовские песни.

Гостей порадует и фоновая видеопрезентация картин арт-группы «Бегущие по волнам», в состав которой входят Лада Аюдаг и Таня Тэнч. Художницы реализуют уникальный арт-проект «Одна картина — две художницы». Излюбленная их тема — жизнь моря. Картины художниц получили известность в России и за рубежом.

Вход свободный. Начало — в 16.00.