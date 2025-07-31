news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 31 июля 2025 13:35

Липский: Татарстан является одним из лидеров по наказанию неплательщиков налогов

Читайте нас в
Телеграм

Татарстан занимает лидирующую позицию по привлечению к ответственности неплательщиков налогов. Об этом в интервью «Татарстан 24» заявил руководитель СУ СК России по Республике Татарстан Валерий Липский.

«Пополнение бюджета — приоритет. Мы подключаемся, когда налогоплательщик не просто не платит налоги, а преступным путем пытается скрыть сумму, которую он должен заплатить в бюджет Татарстана и России. Татарстан занимает лидирующую позицию по привлечению к ответственности неплательщиков налогов, и не просто по направлению дел в суд, но и по возмещению ущерба», – сказал он.

Глава ведомства отметил, что за пять лет им удалось вернуть в бюджет 40 млрд рублей. В результате с 2020 по 2025 год сбор налогов в республике вырос вдвое, подчеркнул он.

#СУ СКР по РТ #налоги #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

31 июля 2025
Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

31 июля 2025