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Происшествия 31 июля 2025 13:04

Липский рассказал о применении ИИ при расследовании уголовных дел

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании уголовных дел. Об этом в интервью «Татарстан 24» рассказал руководитель управления Валерий Липский.

«Конечно, мы привлекаем ИИ при расследованиях. Представьте массив телефонных соединений, которые следователь вручную анализировал бы два месяца. Сейчас мы забиваем данные в программу — и получаем нужные номера за считаное время. Не буду раскрывать все, где используем ИИ, но он активно помогает. Мы развиваемся. Нам выделяют новое криминалистическое оборудование, работа идет», – поделился он.

#СУ СКР по РТ #Уголовное дело #современные технологии
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