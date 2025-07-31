Липский рассказал о применении ИИ при расследовании уголовных дел

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) при расследовании уголовных дел. Об этом в интервью «Татарстан 24» рассказал руководитель управления Валерий Липский.

«Конечно, мы привлекаем ИИ при расследованиях. Представьте массив телефонных соединений, которые следователь вручную анализировал бы два месяца. Сейчас мы забиваем данные в программу — и получаем нужные номера за считаное время. Не буду раскрывать все, где используем ИИ, но он активно помогает. Мы развиваемся. Нам выделяют новое криминалистическое оборудование, работа идет», – поделился он.