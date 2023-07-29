Липский: После реорганизации налоговый отдел Следкома РТ возместил в 7 раз больше ущерба

После реорганизации Пятого отдела по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) объем возмещенного ущерба увеличился в 7 раз. Об этом в «Интервью без галстука» рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский, опубликованном на сайте телеканала «Татарстан 24».

«В 2020 году, когда я возглавил Следственный отдел, мы увеличили его на три штатные единицы — с пяти до восьми следователей. Отдел был усилен, потому что я посчитал, что работа по расследованию налоговых преступлений происходит на низком уровне. Следственный отдел в 2020 году возместил ущерб от налоговых преступлений в 310 млн рублей. После того, как произошла реорганизация, в 2022 налоговый отдел по уголовным делам возместил ущерб на сумму чуть более 2 млрд рублей, то есть в 7 раз больше», — отметил гость программы.

По его словам, было возбуждено в два раза больше уголовных дел. Липский подчеркнул, что у Следственного управления нет цели привлечь как можно больше предпринимателей к ответственности, и привел цифры в пример: в 2023-м были прекращены 18 уголовных дел из-за возмещения ущерба предпринимателями.