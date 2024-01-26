Липский: «Как никогда в стране, обострилась проблема преступности в миграционной сфере»

Сегодня на итоговой коллегии следственного управления СК России по РТ глава ведомства Валерий Липский заявил об обострении ситуации с преступностью среди иностранцев.

«В прошедшем году, как никогда в стране, обострилась проблема преступности в миграционной сфере», – заявил он.

Липский отметил, что в связи с этим главой СК России Александром Бастрыкиным принято решение по созданию в каждом регионе страны отделов по расследованию преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы не стали исключением, и в прошлом году был образован шестой отдел по расследованию особо важных дел – преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», – подчеркнул глава СУ СКР по РТ.

Он добавил, что также было активизировано межведомственное взаимодействие по работе в этой сфере. Отдельно глава ведомства поблагодарил Раиса республики за поддержку при создании этого отдела и отметил, что в настоящее время уже имеются результаты работы – перед судом предстали 68 мигрантов, совершивших преступления против половой свободы, жизни и свободы, а также коррупционной направленности.

«В частности, ожидают приговора двое граждан республики Узбекистан, которые в октябре прошлого года около поселка Салмачи города Казани изнасиловали девушку и похитили ее имущество», – рассказал Валерий Липский.

Также в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении трех бывших студентов мединститута, двое из которых граждане Египта и один Алжира. Они обвиняются в изнасиловании девочки 2008 года рождения и склонении ее к потреблению наркотиков, сказал Липский.

Кроме этого следователями были выявлены сотрудники МВД и исполкомов, которые способствовали распространению нелегальной миграции. Также СКР выявляет должностных лиц, потворствовавших распространению нелегальной миграции. Кроме этого, по данным ведомства, девять сотрудников различных частных фирм фиктивно поставили на учет больше двух тысяч мигрантов.