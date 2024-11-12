Липовые медосмотры, исчезнувшие целевики: как в РТ борются с коррупцией в здравоохранении

В системе здравоохранения Татарстана правоохранительные органы ежегодно выявляют десятки преступлений, связанных с коррупцией

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К медикам обращается каждый, поэтому в здравоохранении коррупционных проявлений больше

В системе здравоохранения Татарстана правоохранительные органы ежегодно выявляют десятки преступлений, связанных с коррупцией.

«За девять месяцев 2024 года наибольшее количество выявлено в сферах здравоохранения и предоставления соцуслуг – 170 преступлений, что на 17% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, их число составляло 159 преступлений», – рассказал заместитель начальника Управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

Рустам Гаязов напомнил про уголовные дела, которые были связаны с выдачей инвалидности, тогда целую преступную схему создала медсестра. Она изучала медицинские документы пациентов, потом обращалась к врачам казанских больниц, чтобы они оформили документы о болезни человека, а дальше на основании этих документов в бюро медико-социальной экспертизы оформляли инвалидность.

Рустам Гаязов напомнил про уголовные дела, которые были связаны с выдачей инвалидности, тогда целую преступную схему создала медсестра Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К уголовной ответственности привлекли всех, кто участвовал в схеме, в том числе и пациентов.

«Часть из клиентов оказались реально инвалидами. А платили, потому что им “хорошо промыли мозги”, – объяснил один из родственников инвалидов», – отметил Рустам Гаязов.

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин назвал основные причины коррупционных проявлений в отрасли. По его мнению, главная причина – стереотипы, которые сохранились и у пациентов, и у медиков о том, что за лечение нужно «отблагодарить». Еще один фактор: с медициной сталкиваются едва ли не все, поскольку медицинская помощь нужна всем, поэтому и коррупционных проявлений фиксируется больше, чем в других сферах жизни. По словам министра, за 2023 год в различные учреждения Минздрава РТ татарстанцы обратились 18 миллионов раз.

«Нельзя сказать, что это самая коррумпированная сфера. Каждый из нас: кто-то каждый день, кто-то каждый месяц – обращается в эту структуру. Туда всегда много обращений, поэтому у нас статистика говорит о том, что здесь есть некоторые проблемы», – отметил Рустам Гаязов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Липовая диспансеризация и редко выезжающие мобильные поликлиники

По словам Гаязова, проверяющие столкнулись с приписками – к примеру, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом одной из районных больниц похитила бюджетные средства, внося в отчеты ложные сведения о проведенной диспансеризации. Обследования проводились только на бумаге.

«За период 2021-2023 годов Территориальным фондом обязательного медицинского страхования на медорганизации было подано восемь исков о взыскании средств, использованных не по целевому назначению, уплата штрафов и пенни. По решению судов в фонд взыскано более 8 миллионов рублей», – заявил Рустам Гаязов.

Особенно тщательно в прошлом году Управление Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики проверяло работу мобильных передвижных поликлиник. Они могут выезжать в населенные пункты численностью не менее ста человек. Их закупили в 2019 году, сами по себе они дорогие, обслуживание их тоже влетает в копеечку. Работать по правилам они должны там, где нет других способов оказать медицинскую помощь людям. Таких населенных пунктов в РТ более 1300.

По словам Рустама Гаязова, на деле мобильные поликлиники работали в населенных пунктах, которые крупнее заявленных, некоторые вообще ставили возле ФАПов. Также проверка показала, что в нескольких случаях закупленное оборудование в мобильном комплексе не использовалось или вообще не было куплено.

«Дальше всех пошла Альметьевская ЦРБ. Тут в качестве мобильной поликлиники не использовался весь комплекс. Его возили с места на место – такого рода памятник недопустимого отношения к своему делу», – подчеркнул замначальника управления.

Были приведены скриншоты переписки местных врачей, которые, зная о проверке, готовились к ее приезду, специально приглашали пациентов. При этом на содержание этого мобильного комплекса с 2019 по 2023 год из республиканского бюджета было выделено почти 19 млн рублей.

Министр здравоохранения РТ напомнил, что данные, которые были озвучены, касались 2023 года, в этом году в ведомстве все замечания проверяющих учли и работу мобильных поликлиник скорректировали. Результат налицо: если в прошлом году было всего 18 тысяч посещений, то за девять месяцев этого года мобильные поликлиники приняли уже 83 тысячи пациентов. И с каждым годом работу будут только улучшать, подчеркнул Марсель Миннуллин.

В РТ начала работать программа, по которой молодые медики должны поработать в ЦРБ, зато после этого получат возможность устроиться в ведущие больницы республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Куда уходят кадры?

Студентов-медиков, которые учатся на целевом направлении, в Татарстане немало, но специалистов все равно не хватает, констатировал заместитель начальника Управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики. Возникает вопрос: где они?

«Например, за 2019/2020 год по программе специалитета завершили обучение 579 человек. Из них трудоустроились 154 человека; 425 не были трудоустроены. Из этих нетрудоустроенных 262 в ординатуре, 13 в отпуске по уходу за ребенком, а где остальные 150 человек?.. В ординатуре такая же картина. За тот же период окончили 792 человека, из них трудоустроены 667 человек, где 125 выпускников?..» – задаются вопросом проверяющие.

Рустам Гаязов напомнил дело руководителя казанского медколледжа, которая за деньги гарантировала абитуриентам поступление на бюджет вне зависимости от результатов вступительных экзаменов: «Чего мы можем ожидать, если будущие медицинские работники попадают в коррупционные ситуации и вынуждены оплатить свое обучение… А дальше студенты будут платить за экзамены и зачеты из кармана родителей? Становясь специалистом, он попытается отбить эти деньги – такие случаи возможны. И так начинается коррупционная система – что посеешь, то и пожнешь».

Марсель Миннуллин в свою очередь подчеркнул, что в прошлом году 19 обучившихся специалистов расторгли трудовые договора с теми медицинскими организациями, которые оплатили им обучение Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в свою очередь подчеркнул, что в прошлом году 19 обучившихся специалистов расторгли трудовые договора с теми медицинскими организациями, которые оплатили им обучение, оплатив штрафы. А еще в РТ начала работать программа, по которой молодые медики должны поработать в ЦРБ, зато после этого получат возможность устроиться в ведущие больницы республики.

«Жалуются на то, что за помощь по ОМС берут деньги»

Сотрудники Росздравнадзора Татарстана также проводит свои проверки.

«Типовые нарушения – это осуществление деятельности без лицензионной медицинской деятельности. Например, заключается договор на медицинские осмотры, понимая, что в комиссию должны быть включены узкие специалисты, при этом у медицинской организации отсутствует лицензия по ряду работ и услуг», – рассказала временно исполняющая обязанности руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Татарстану Елена Сагдеева.

Елена Сагдеева: «Типовые нарушения – это осуществление деятельности без лицензионной медицинской деятельности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Еще одна проблема: отсутствует необходимое оборудование для оказания медицинской помощи – не соблюден стандарт оснащения медкабинетов. Случается, что нет необходимой профессиональной подготовки у специалистов, оказывающих медицинскую помощь, – у медиков может не быть аккредитации, сертификатов профессиональной переподготовки.

Заместитель директора Фонда обязательного медицинского страхования Татарстана Марина Мухаметзянова в свою очередь рассказала, что за первые девять месяцев года в фонд и страховые организации поступило 182 263 обращения по вопросам ОМС. Всего 2% из них оказались жалобами, признаны обоснованными были чуть больше половины. Чаще всего жалобы были связаны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи (61%), недостоверными сведениями об оказанных медуслугах (21%), неудовлетворительной работой медицинских организаций (7%), взиманием денег за помощь, оказанную по ОМС (4%), и отказом в предоставлении помощи по медстрахованию (1,5%).