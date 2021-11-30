Лионель Месси седьмой раз в карьере получил «Золотой мяч»

Сегодня в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Награду получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который в 2021 году выиграл со сборной Аргентины Copa America, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2020/2021 и выиграл кубок страны в составе «Барселоны», после чего перешёл в «ПСЖ».

Второе место занял нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Он в этом календарном году забил 64 гола в 53 матчах за клуб и сборную, а также побил рекорд Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии. Кроме того, он также стал нападающим года по версии журнала.

Замкнул тройку лидеров Жоржиньо, который стал победителем чемпионата Европы−2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов УЕФА вместе с «Челси».

Места с четвертого по десятое заняли Карим Бензема («Реал Мадрид»), Нголо Канте («Челси»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе и Джанлуиджи Доннарумма (оба из «ПСЖ»).

Приз «Лучший вратарь года» имени Льва Яшина получил голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который в этом году стал победителем и лучшим игроком чемпионата Европы, отразив решающий пенальти.

Отдельную награду лучшему игроку до 21 года получил 19-летний полузащитник «Барселоны» Педри, который стал одним из главных молодых открытий для мирового футбола в этом году и даже сыграл в финале Олимпийского турнира.

«Золотой мяч» среди женщин достался атакующему полузащитнику «Барселоны» Алексии Путельяс. На ее счету в этом году 33 гола и 19 голевых передач.