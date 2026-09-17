Лионель Месси опубликовал пост после завоевания 49-го трофея в карьере

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аргентинский форвард Лионель Месси отреагировал на завоевание 49-го трофея в профессиональной карьере. Поводом стал матч за Кубок Кампеонес, в котором «Интер Майами» из МЛС обыграл мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2:0.

«Вперед, "Интер"!» — написал Месси на своей странице в соцсетях, приложив серию фотографий с церемонии награждения.

За карьеру аргентинец выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», три — в «ПСЖ» и пять — в «Интер Майами». Ещё шесть титулов он завоевал в составе национальной сборной, включая победу на чемпионате мира.

Кубок Кампеонес — ежегодный одноматчевый турнир, в котором разыгрывается суперкубок между действующим чемпионом МЛС и обладателем трофея «Чемпион чемпионов» мексиканской Лиги MX.