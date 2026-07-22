Лионель Месси — лучший игрок чемпионата мира-2026 по футболу

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лионель Месси удостоен звания лучшего футболиста чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Как подчеркивается в заявлении организации, эта награда не является субъективным выбором, а присуждается на основе строгого «Индекса эффективности IFFHS». Данная методология учитывает взвешенные оценки за матчи, результативные действия и влияние игрока на исход встреч на всех этапах плей-офф.

Статистика аргентинца оказалась вне конкуренции: за 626 минут на поле в семи матчах Месси оформил 8 голов и 4 голевые передачи, доведя общее количество прямых участий в голах до 12. При этом его средняя оценка за игру составила феноменальные 8,33 балла, что подтверждает не разовые вспышки, а выдающуюся стабильность на протяжении всего турнира.

В IFFHS отметили, что вклад Месси стал ключевым для выхода Аргентины в финал, а его совокупный индексный балл оказался недосягаемым для остальных участников мундиаля. «Это признание продиктовано не репутацией, а неоспоримым авторитетом статистических данных», — резюмируют в федерации.