Общество 10 января 2026 09:15

Лингвисты назвали самое употребляемое слово в русском языке

Самым часто используемым словом в российской повседневной речи сегодня называют междометие «ок», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт русистики. По данным специалистов, англицизм уверенно закрепился как в устном общении, так и в письменной переписке.

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово “ок”», – отметили в институте.

Лингвисты связывают популярность выражения с его краткостью, ясностью и удобством: оно быстро передает согласие или подтверждение без дополнительных уточнений. Кроме того, в русском языке усиливается стремление к лаконичности, что поддерживает спрос на короткие формулы повседневного общения.

