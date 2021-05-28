Лингвистика: Казанский университет научит, как открыть для себя весь мир

Ключевой момент, который привлекает в Высшую школу иностранных языков и перевода КФУ всех и каждого – возможность изучать сразу три иностранных языка. Хотя правильнее будет сказать не возможность, а обязанность – это заложено во все без исключения образовательные программы бакалавриата. Какие же это будут языки? Обо всем по порядку.

Поступившие счастливчики окажутся на развилке в самом начале своего пути: предстоит выбрать профиль подготовки «Перевод и переводоведение» или «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Поэтому стоит задуматься о том, что ближе уже в процессе поступления. На данный момент на отделении изучается 16 иностранных языков.

Итак, вот они языковые пары 2021 года поступления для очного обучения на профиле «Перевод и переводоведение»:

Английский-французский

Английский-немецкий

Английский-португальский

Английский-арабский

Английский-турецкий

Английский-китайский

Английский-корейский

Английский-персидский

Английский-хинди

Испанский-английский

Французский-английский

Немецкий-английский

Первый указанный в паре язык – основной.

«Как правило, последние три комбинации – для абитуриентов, уже владеющих английским языком на достаточно хорошем уровне. Выделение большого количества часов под первый иностранный язык позволяет за 4 года бакалавриата довести студентов с нуля до отличного уровня владения новым для них иностранным языком. Уже после двух лет обучения наши студенты успешно участвуют в различных международных грантовых программах и конкурсах», - подчеркнула декан Высшей школы иностранных языков и перевода Диана Сабирова.

Для очного обучения на профиле «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» языковые пары в этом году следующие:

Английский-французский

Английский-немецкий

Английский-испанский

Английский-арабский

Английский-турецкий

Английский-китайский

А на очно-заочной форме обучения для профиля «Перевод и переводоведение» на выбор предлагаются пары:

Английский-французский

Английский-немецкий

Английский-португальский

Английский-арабский

Английский-турецкий

Английский-китайский

Английский-корейский

Английский-персидский

Английский-хинди

На профиле «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» студенты очно-заочной формы обучения будут изучать:

Английский-французский

Английский-немецкий

Английский-арабский

Английский-турецкий

Английский-китайский

Через 2 года обучения студентам предстоит выбрать третий иностранный язык, им может стать: испанский, французский, немецкий, португальский, итальянский, японский, корейский, китайский, вьетнамский, хинди, персидский, арабский, турецкий, суахили, индонезийский. Но с одним условием.

«Концепция такова: если в качестве второго иностранного языка студенты выбирают европейский язык, то в качестве третьего им будет предложен обязательно восточный – на выбор. И, наоборот, – если вторым иностранным был выбран восточный язык, то третьим станет европейский. Напомню, все без исключения студенты изучают английский язык – как основной или как второй. Мы проводим такую языковую политику, чтобы наши выпускники выходили со знанием двух европейских и одного восточного языка», - пояснила Диана Сабирова.

К слову, ежегодно коллектив Высшей школы иностранных языков и перевода КФУ ставит перед собой задачу: внедрить новые курсы в образовательные программы, реализуемые на отделении, чтобы еще больше их усилить.

«В 2021/2022 году в образовательные программы бакалавриата будут введены новые курсы: «Основы автоматизированного перевода», «Основы художественного перевода», «Перевод коммерческих текстов», «Перевод юридических текстов», «Перевод текстов в области медицины», «Перевод текстов в сфере психологии и образования», «Перевод научно-популярных текстов», «Перевод патентной документации», «Перевод деловой документации», «Перевод текстов речей и публичных выступлений» - отметила Сабирова. – При этом сами по себе программы уже максимально насыщены: перевод в области высоких технологий, биоинженерии, биомедицины, авто- и авиастроения, строительства, архитектуры и дизайна, ресторанного бизнеса, культуры и искусства, лесного и сельского хозяйства, спорта и туризма, технических, общественно-политических текстов, перевод текстов в нефтегазодобывающей сфере и другие. Конечно, есть и все базовые теоретические курсы, необходимые каждому лингвисту».

А на четвертом курсе бакалавриата студентов готовят к сдаче международных экзаменов.

Разумеется, для студента-лингвиста, прежде всего, важна активная непрерывная практика. Помимо уже упомянутых возможностей для прохождения зарубежных стажировок –студенты Высшей школы иностранных языков и перевода постоянно выигрывают гранты, и у самого Института международных отношений КФУ развитая система академической мобильности с вузами-партнерами – в Высшей школе раз в триместр проходят школы перевода с участием представителей Союза переводчиков России, ведущих переводчиков-практиков страны. Кроме того, студенты проходят практику в государственных учреждениях, органах государственной власти, языковых центрах, общеобразовательных школах, на базе самой Высшей школы иностранных языков и перевода.

А в процессе стандартного обучения регулярно организуются внеаудиторные встречи с иностранными студентами-носителями языка и проводятся мастер-классы по переводу. Так что скучать не придется и говорить о нехватке реального общения на иностранных языках и практики – тоже.

Немаловажен и тот факт, что за развитием всех образовательных программ следит научный руководитель Высшей школы иностранных языков и перевода КФУ – известный лингвист, переводчик, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода, руководитель Стратегического центра по переводческому образованию в РФ при РАО Ирина Алексеева.

Кстати, в этом году количество бюджетных мест на отделении резко выросло: на очную форму обучения на направление «Лингвистика» выделено 35 бюджетных мест, на очно-заочную – 18. Для поступления нужно сдать ЕГЭ по иностранному языку, обществознанию/истории и русскому языку.

А для желающих продолжить свое обучение по окончании бакалавриата в Высшей школе иностранных языков и перевода реализуются две магистерские программы: «Теория перевода. Межкультурная и межъязыковая коммуникация» (очная форма) и «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (очная и заочная форма). На данные магистерские программы также выделяются бюджетные места. В 2021 году их будет 23 на очной форме обучения и 20 - на заочной форме обучения. Надо отметить, что для выпускников бакалавриата набора 2021 года, к моменту окончания его, в 2025 году в Высшей школе иностранных языков и перевода появится ряд новых магистерских программ. О них мы расскажем в наших следующих публикациях.

Для абитуриентов последующих лет будет полезно узнать, что участие в межрегиональных олимпиадах по иностранным языкам может принести им дополнительные преференции при поступлении.

Контакты:

Телефоны:

+7 (843) 292-51-86

+7 (843) 221-51-19

+7 (929) 723-83-72 (Имамутдинова Альбина Марселевна)