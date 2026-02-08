Лингвист оценил количество слов в современном русском языке

Современный русский язык включает примерно полмиллиона слов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на завкафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Павла Катышева.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке около полумиллиона слов», – отметил он.

Лингвист оценивал количество слов на основе данных словарей, отражающих разные слои лексики. В исследование вошли, в частности, «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона», а также специализированные справочные словари.