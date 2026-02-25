Лингвист объяснил, почему говорить «крайний раз» и «кто крайний» — ошибка

Употребление слова «крайний» вместо «последний» в выражениях «крайний раз» и «кто крайний» противоречит нормам русского языка. Об этом ТАСС рассказал и. о. заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, профессор Андрей Григорьев.

По словам лингвиста, в таких случаях следует использовать слово «последний», поскольку речь идёт о ряде однородных предметов, лиц или явлений. Последний – тот, за которым не следует другой. «Крайний» же означает «находящийся на краю, с краю», например, крайний защитник в футболе, и не обязательно завершает ряд.

Профессор отметил, что исторически замена «последнего» на «крайнего» возникла в профессиональной среде людей, чья работа связана с риском для жизни, – летчиков и других специалистов. Это связано с суевериями: в книжной традиции слово «последний» часто употреблялось в сочетаниях «последний вздох», «последняя воля», «в последний путь». Чтобы избежать мрачных ассоциаций, его и заменяли на «крайний».

Григорьев добавил, что с XVIII века слова «крайний» и «последний» сблизились в значении «предельный» – например, выражения «последний срок» и «крайний срок» равноправны. Однако в других сочетаниях такая замена недопустима.

В вопросе «кто последний?» замена на «кто крайний?» может объясняться и негативным оттенком слова «последний» в значении «очень плохой» (по словарю Даля). При этом само слово «крайний» также несет отрицательные коннотации – «крайняя нужда» или «крайний» в смысле невиновного, на которого назначили ответственность.

Лингвист резюмировал, что использовать «крайний» вместо «последний» следует с осторожностью. Варианты «крайний срок» и «последний срок» допустимы, но правильно говорить только «последний раз» и «кто последний?».