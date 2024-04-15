Линар Закиров вручил медаль бугульминцу «За помощь фронту»

На деловом понедельнике в торжественной обстановке мэр Бугульмы Линар Закиров вручил медаль «За помощь фронту» Сергею Кожеватову.

Исполнительный директор федерации бокса удостоен награды за проявленную инициативу и активное участие в оказании гуманитарной помощи для бойцов СВО.

«Благодарю всех, кто помогает с первых дней спецоперации, приближая нашу общую победу. Сергей Викторович, мы высоко ценим вашу благородную деятельность!» — обратился Линар Закиров.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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