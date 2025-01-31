Линар Гарипов: Несмотря на весеннюю погоду, гонка «Лыжня Россия» в Казани точно будет

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня в «Татар-информе» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» в Казани.

Массовый старт всероссийского марафона «Лыжня России» состоится 8 февраля в Казани. Участники смогут выбрать дистанции на 5 и 10 километров. Соревнования пройдут на четырех площадках: В Березовой роще (поселок Дербышки), в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки и на стадионе «Локомотив». В прошлом году «Лыжня России» также проходила в столице Республики Татарстан. Тогда участие приняли около 15-ти тысяч казанцев.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета города Казань Линар Гарипов, вице-президент Федерации гребного спорта РТ, двукратный серебряный призёр чемпионата мира 1974 и 1975 годов, чемпион Европы 1973 года Александр Плюшкин, победитель первенства России по многоборью Юлиана Фещенко и заместитель министра спорта Республики Татарстан Ильдар Садриев.

Первым слово взял Ильдар Садриев, указав, что «Лыжня России» – значимое событие для Республики Татарстан.

«Традиционно мы проводим такое большое физкультурно-массовое мероприятие, как "Лыжня России" у нас в республике Татарстан. Это значимое для нас мероприятие. Активно всегда наши жители участвуют в этих лыжных забегах. Более ста тысяч жителей республики ходят на лыжню в этот день», – сказал заместитель министра спорта.

Затем Линар Гарипов заявил, что погодные условия не помешают проведению лыжных гонок. Напомним, что в последние дни в Казани «плюсовая» температура воздуха.

«Несмотря на весеннюю погоду, "Лыжня Россия" точно будет. Мы вчера с Ильдаром Зуфаровичем (Садриевым – прим. ТИ-Спорт) были на стадионе "Локомотив", до этого в Березовой роще поселка Дербышки и в Горкинско-Ометьевском лесу. Там идет укладка трасс профессиональной техникой. Трасса будет еще долго держаться, когда будут весенние лужи у нас на улице. Но, по крайней мере, лыжная трасса точно будет, она есть. Мы вчера сами этому стали свидетелями», – заверил председатель Комитета физической культуры и спорта.

В свою очередь, Юлиана Фещенко рассказала, что «Лыжня России» – это праздник для всех любителей лыжного вида спорта.

«"Лыжня России" – это по-настоящему массовый и долгожданный праздник для всех любителей лыжного спорта, который объединяет не только спортсменов, но и всех любителей этого спорта. В этом году я буду участвовать в "Лыжне России" уже во второй раз. Для меня это прежде всего интересный опыт попробовать свои силы в другом виде спорта, получить кучу ярких эмоций, также проникнуть в атмосферу большого старта и провести время со своими одноклассниками, которые, в свою очередь, тоже будут участвовать в данном мероприятии. Поэтому хотелось бы позвать всех жителей нашего города поучаствовать в данном спортивном празднике и принять участие в массовом старте. Как по мне, лыжный вид спорта – это один из лучших видов зимнего спорта, так как он максимально доступен для каждого из нас», – поделилась Фещенко.

В завершение конференции Александр Плюшкин вспомнил свой опыт тренировок, рассказав, почему лыжи – один из сложнейших видов спорта.

«Первый день мы бежали 15 километров. Во второй день была общая физическая подготовка, жим штанги лежа, запрыгивания на высокий предмет, метание ядра за спину, подтягивания. А третий день уже бежали 30 километров. Мне тогда было 24 года. Я тогда вспомнил все: как меня мама в детский сад водила, как в первый класс в школу привела с тремя цветочками георгины, как я потом в техникуме учился, как я в армии служил. Это такая мучительная гонка 30 километров. И мы ее выдерживали. Хотя у нас дистанция, когда мы соревнуемся, всего два километра», –поделился воспоминаниями Плюшкин.