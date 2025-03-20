Лимитированную форму «Ак Барса» создала татарская художница Алина Гибадуллина

Фото: ak-bars.ru

Лимитированную форму «Ак Барса», в которой казанский клуб вышел на матч с «Витязем» 15 марта, с элементами татарского орнамента создала художница Алина Гибадуллина.

В своих социальных сетях девушка выложило фото джерси «Ак Барса» с национальными мотивами. Пост стал популярным буквально за сутки, набрав 2,5 миллиона просмотров и 85 тысяч лайков.

Отметим, что в реплаях поста многие иностранцы интересуются, что такое КХЛ и откуда клуб «Ак Барс».

Алина Гибадуллина известна работами с клубами НБА и коллаборациями с Фарреллом Уильямсом, Дрейком и Tyler, the Creator.