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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 10:45

Лимитированную форму «Ак Барса» создала татарская художница Алина Гибадуллина

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Лимитированную форму «Ак Барса» создала татарская художница Алина Гибадуллина
Фото: ak-bars.ru

Лимитированную форму «Ак Барса», в которой казанский клуб вышел на матч с «Витязем» 15 марта, с элементами татарского орнамента создала художница Алина Гибадуллина.

В своих социальных сетях девушка выложило фото джерси «Ак Барса» с национальными мотивами. Пост стал популярным буквально за сутки, набрав 2,5 миллиона просмотров и 85 тысяч лайков.

Отметим, что в реплаях поста многие иностранцы интересуются, что такое КХЛ и откуда клуб «Ак Барс».

Алина Гибадуллина известна работами с клубами НБА и коллаборациями с Фарреллом Уильямсом, Дрейком и Tyler, the Creator.

#ХК Ак барс #кхл
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