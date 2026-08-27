Лимит сверхурочной работы в России с 1 сентября вырастет до 240 часов

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Максимальная продолжительность сверхурочной работы в России может увеличиться со 120 до 240 часов в год с 1 сентября. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Сверхурочной считается работа, которую сотрудник выполняет по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Сейчас она не может превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

По словам Машарова, с 1 сентября 2026 года годовой лимит сверхурочной работы можно будет увеличить до 240 часов. Для этого соответствующее условие должно быть закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

При этом изменения затронут не всех работников. Лимит в 120 часов в год сохранится для сотрудников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени. К ним относятся, в частности, шахтеры, сталевары, работники химических производств и водолазы.

Ограничение также продолжит действовать для государственных и муниципальных служащих, которые работают по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени.

Предпенсионеров, пенсионеров и сотрудников с вредными условиями труда первой и второй степени можно будет привлекать к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год только с их письменного согласия. К таким работникам относятся, например, водители автобусов, лаборанты и электросварщики.

Кроме того, дополнительные часы не должны быть противопоказаны им по медицинскому заключению.

Порядок оплаты первых 120 часов сверхурочной работы останется прежним. Первые два часа должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа работодатель должен будет платить не менее двойного размера за каждый час.

Машаров напомнил, что привлекать к сверхурочной работе запрещено беременных женщин, несовершеннолетних и сотрудников, заключивших ученический договор.

Сохранится и возможность выбрать дополнительное время отдыха вместо повышенной оплаты сверхурочной работы, если этого хочет сам сотрудник.