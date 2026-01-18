Лимит переработок в России могут поднять со 120 до 240 часов

Госдума может в феврале рассмотреть в первом чтении законопроект, который увеличивает годовой лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит ТАСС.

Депутат напомнил, что инициатива была внесена в парламент правительством. Он пояснил, что законопроект предлагает удвоить существующую норму переработок, аргументируя это потребностями современного рынка труда. Нилов добавил, что многие граждане, особенно молодые, готовы работать сверх нормы.

Сейчас Трудовой кодекс РФ ограничивает сверхурочную работу четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в год. Оплата сверхурочной работы производится в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном – за последующие.

В случае принятия поправок лимит увеличится до 240 часов, при этом любой труд, начиная с 121-го часа, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Предложение об увеличении лимита сверхурочных было инициировано Российским союзом промышленников и предпринимателей.