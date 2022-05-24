Лимит на легионеров в РПЛ изменен

Министр спорта РФ Олег Матыцин сегодня подписал приказ о изменениях в лимит на легионерах по футболу, сообщает пресс-служба министерства.

По новому документу, в РПЛ увеличен разрешенный лимит на иностранных игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2022/2023.

«Министерство спорта России поддержало предложения РФС по изменению лимита на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Решение принято после консультаций с экспертами и представителями футбольной отрасли. Документ уже направлен в Минюст на регистрацию», — отметил Олег Матыцин.

В два последние сезона в РПЛ клубам было разрешено заявлять на сезон не более восьми иностранных футболистов.

В первой лиге (ФНЛ), где в новом сезоне будет выступать казанский «Рубин», общее количество легионеров останется неизменным – 4 человека, а в ФНЛ-2 легионерам выступать запрещено.