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Спорт
19 мая 2022  14:48
Артур Халилуллов

Лимит на легионеров в КХЛ ужесточат до трех игроков на клуб

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С сезона-2023/24 изменится лимит на легионеров в КХЛ. Как сообщил сегодня председатель правления Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг, за одну команду не сможет играть одновременно более трех иностранцев.

Действующий лимит на легионеров позволяет выставлять на матчах КХЛ не более пяти легионеров.

«Мы пришли к тому, что в следующем сезоне будет пять легионеров, а через сезон – три», - цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее стало известно, что Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России.

#хоккей #кхл #фхр #Владислав Третьяк #лимит на легионеров
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