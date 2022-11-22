Лилия Тарзимина: В Мурманске воспитываем дочерей в национальных традициях

Индивидуальный предприниматель из Мурманской области Лилия Тарзимина на форуме «Деловые партнеры Татарстана» рассказала о продвижении татарских национальных блюд в регионе. 13 лет назад она из родной Казани переехала в Мурманск и теперь развивает свое дело в сфере производства кондитерских изделий.

«Мы готовим торты, пироги, чак-чак, сладости. Продаем через рестораны, кафе. В основном используем ручной труд. Это очень тяжело, поэтому решили обзавестись производственным оборудованием. Собираемся со своей продукцией выходить на торговые сети», — поделилась планами предпринимательница.

Лилия Тарзимина также рассказала о важной роли национальных традиций в воспитании детей в семье.

«Еще студенткой Казанского финансово-экономического института я делала свои первые шаги в предпринимательстве. Мечтала стать крупной бизнес-вумен, но вышла замуж, и увезла свои мечты в Мурманск. Теперь у нас растут две дочери. Мы решили, что надо дать им татарский менталитет, местный менталитет нам никак не подходит. Решили начать с себя. Очень старались говорить с ними на родном языке, научить готовить татарские национальные блюда, воспитывать их в наших традициях. И по религии начали с себя. Старались подать им пример. Сейчас они и в школе выражают свою позицию», — рассказала участница форума.

Лилия Тарзимина также отметила, что в Мурманске работает татарская общественная организация «Якташ», в составе которой она принимает участие в организации Сабантуев, разных других мероприятий.