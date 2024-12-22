Лилия Муллагалиева: Я первой изъявила желание завести еще одного ребенка

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Гостями студии радиостанции «Болгар радиосы» стали Ильсур Гимадиев и певица Лилия Муллагалиева. Они с дочерью Ильвиной, сыновьями Ильясом и Ильгамом приняли участие в марафоне, посвященном Году семьи.

Как рассказали гости, их старший сын занимается спортом. Ильсур Гимадиев даже сравнил семью с хоккейной командой. «В нашей семье вратарь — Лилия Муллагалиева, защитники — я и наша дочь Ильвина, нападающие — Ильяс, Ильгам и Данил», — сказал он.

Лилия рассказала, как она готовит для семьи из шести человек. «Приходится готовить для каждого свое, потому что кто-то ест макароны, а гречку любят не все. Поэтому готовлю разные блюда», — пояснила она.

Ильвина заметила, что интересуется спортом и музыкой. Она занимается греблей и легкой атлетикой, а также играет на барабанах.

Супруги объяснили, как они решили завести четвертого ребенка. «Я первой выразила желание, женщина всегда бежит впереди. Поначалу были и сомнения, но сейчас, видя двух мальчиков вместе, Ильсур тоже радуется», — сказала Лилия Муллагалиева.

Камила Билалова