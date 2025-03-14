Лилия Махмутова: В премьерном спектакле театра Тинчурина поднимется проблема демографии

Фото: © Солтан Исхаков / «Татар-информ»

Народная артистка Татарстана Лилия Махмутова рассказала о важности освещения тем, затронутых в премьерном спектакле театра Тинчурина «Стоп, сват! Свадьба будет!».

«Спектакль раскрывает многие аспекты нашей жизни. Мой персонаж, учительница Халима, полностью посвятила себя работе и в итоге родила и воспитала всего одного ребенка. Я и сама, работая в театре, осталась с одним ребенком», – поделилась актриса на пресс-конференции в «Татар-информе».

Она также отметила, что в спектакле можно увидеть традицию сватовства («димләү») у татар, когда пара создается по рекомендациям старших. «Такие семьи живут дольше. Взрослые знают, из какой семьи жених и невеста, подходят они друг другу или нет», – добавила Махмутова.

Артистка также подчеркнула, что темы семьи, любви, поднимающиеся в спектакле, приводят к более масштабным идеям – сохранения корней, традиций своего народа.

Фото: © Солтан Исхаков / «Татар-информ»

Напомним, что премьера комедии «Стоп, кода! Туй була» («Стоп, сват! Свадьба будет!») ожидается 20-21 марта. Спектакль поставил заслуженный артист РФ, народный артист РТ Зуфар Харисов, автор пьесы – заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана, драматург Наиль Гаетбай.