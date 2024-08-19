Лилия Маврина: Все решения депутатов основаны на предложениях граждан

Все решения депутатов основаны на предложениях, внесенных гражданами во время встреч с парламентариями. Об этом заявила секретарь Государственного Совета Татарстана, член президиума регионального политсовета «Единой России» Лилия Маврина.

«Встречи с избирателями очень важны и для граждан, и для кандидатов в депутаты. Тем более они важны для депутатов. Мы знаем, что люди ждут эти встречи, потому что они черпают информацию от представителей власти, узнают, чем живет республика, какие у нее есть победы, успехи, какие проблемы нужно решать», — рассказала парламентарий во время автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет» в Верхнеуслонском районе.

Маврина подчеркнула, что на каждой встрече высказывается много предложений о том, «куда идти дальше, что волнует жителей».

«Для депутатов и кандидатов в депутаты это очень важно, потому что все их дальнейшие действия строятся из интересов граждан. Где-то вопрос решается законодательно, где-то планируется строительство школ, ремонт дорог», — отметила она.

По словам спикера, татарстанцы, видя, что депутаты слышат их вопросы, ощущают себя причастными к решению республиканских проблем. «Это важно, потому что только все вместе мы можем продвинуть республику вперед и сделать нашу жизнь лучше», — заключила она.

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» стартовал в Татарстане 22 июля и завершится 4 сентября в Набережных Челнах. Во время марафона кандидаты в депутаты Госсовета РТ VII созыва от партии посетят районы республики, чтобы обсудить идеи и предложения жителей и определить приоритетные направления работы на пятилетний период.

В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики. Парламент избирается сроком на пять лет и состоит из 100 депутатов. При этом 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам.

В этот день также пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах региона.