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Лилия Маврина: В республике уделяется большое внимание семьям участников спецоперации
В Татарстане продолжается акция «Забота о СВОих», в рамках которой депутаты Госсовета посещают участников спецоперации и членов их семей, рассказывают о реализуемых в республике мерах поддержки и спрашивают о необходимости дополнительной помощи. Проект реализуется региональным отделением партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Государственного совета Республики Татарстан.
Сегодня Секретарь Госсовета Лилия Маврина посетила семью участника СВО Газинура Исхакова, погибшего при выполнении боевого задания. Маврина пообщалась с супругой Алией Салиховной, поинтересовалась, не нуждается ли семья в какой-либо помощи, есть ли какие-либо нерешенные вопросы, заверила в поддержке.
У бойца остались сын и две дочки, одна из которых родилась через три месяца после его гибели. Двое детей учатся в начальных классах.
«В республике уделяется большое внимание семьям участников спецоперации, мы делаем все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались, – отметила Лилия Маврина, – несмотря на то, что акция «Забота о СВОих» завершается, мы продолжим оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Забота о семьях участников и ветеранов СВО – это наша ежедневная задача, которую мы, депутаты республиканского парламента, считаем одним из главных направлений нашей деятельности. Своих не бросаем!».
фото: пресс-служба Госсовета РТ
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