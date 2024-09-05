Лилия Маврина: В республике уделяется большое внимание семьям участников спецоперации

В Татарстане продолжается акция «Забота о СВОих», в рамках которой депутаты Госсовета посещают участников спецоперации и членов их семей, рассказывают о реализуемых в республике мерах поддержки и спрашивают о необходимости дополнительной помощи. Проект реализуется региональным отделением партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Государственного совета Республики Татарстан.

Сегодня Секретарь Госсовета Лилия Маврина посетила семью участника СВО Газинура Исхакова, погибшего при выполнении боевого задания. Маврина пообщалась с супругой Алией Салиховной, поинтересовалась, не нуждается ли семья в какой-либо помощи, есть ли какие-либо нерешенные вопросы, заверила в поддержке.

У бойца остались сын и две дочки, одна из которых родилась через три месяца после его гибели. Двое детей учатся в начальных классах.

«В республике уделяется большое внимание семьям участников спецоперации, мы делаем все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались, – отметила Лилия Маврина, – несмотря на то, что акция «Забота о СВОих» завершается, мы продолжим оказывать всю необходимую помощь и поддержку. Забота о семьях участников и ветеранов СВО – это наша ежедневная задача, которую мы, депутаты республиканского парламента, считаем одним из главных направлений нашей деятельности. Своих не бросаем!».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

фото: пресс-служба Госсовета РТ