Лилия Маврина рассказала об эффективной системе взаимодействия татарстанских депутатов

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Приволжском федеральном округе обсудили, как сделать управленческие процессы более эффективными. Эта тема стала ключевой на заседании комиссии по внедрению системы бережливого управления при Совете законодателей ПФО. В формате видеосвязи к обсуждению подключилась секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Она представила опыт республики, где выстроена система взаимодействия депутатов трех уровней – федерального, регионального и муниципального – для решения социально-экономических задач на местах. По словам Мавриной, такая модель действует в Татарстане с 2006 года. В нее входят два сенатора, 15 депутатов Госдумы, 100 депутатов Госсовета и 7 445 муниципальных депутатов.

Маврина отметила, что в условиях сложной социально-экономической ситуации скоординированная работа парламентариев позволяет добиваться конкретных результатов. Муниципальные депутаты, по ее словам, находятся ближе всего к жителям и быстрее реагируют на локальные проблемы.

Депутаты Госсовета формируют законодательную базу, собирают обращения граждан и контролируют реализацию программ. Федеральные парламентарии и сенаторы обеспечивают связь региона с федеральным центром и продвигают его интересы.

Отдельно она остановилась на работе татарстанской делегации в Федеральном Собрании. В Госдуме республику представляют 15 депутатов – это одна из крупнейших региональных делегаций. В Совете Федерации от Татарстана работают два сенатора.

Помимо законотворческой деятельности, депутаты занимаются вопросами развития экономики, привлечением федерального финансирования через нацпроекты и госпрограммы, а также исполнением наказов избирателей. В республике действуют 18 рабочих групп, каждая из которых курируется депутатом Госдумы или сенатором. В их состав входят представители министерств и ведомств.

В Татарстане также развиваются депутатские объединения по партийной вертикали. Работает республиканский координационный совет объединений партии «Единая Россия», который возглавляет вице-спикер Госсовета и руководитель фракции Юрий Камалтынов.

Еще один формат взаимодействия – объединения депутатов на уровне муниципалитетов и районов Казани. В качестве примера Маврина привела объединение Советского района, в которое входят 20 депутатов разных уровней – от Госдумы до городской думы.

Она пояснила, что Советский район – крупнейший в Казани, где проживает более 350 тысяч человек. Объединение было создано в 2009 году, тогда же подписали соглашение о взаимодействии между депутатами и районной администрацией. Документ с тех пор продлевали четыре раза, и вся работа строится на его основе.

По словам Мавриной, главной задачей объединения было наладить эффективное взаимодействие власти разных уровней для решения проблем жителей. Она отметила, что многие инициативы получают поддержку на республиканском и федеральном уровнях.

В качестве примера она привела ситуацию с нехваткой мест в детских садах в Советском районе. Проблему начали активно поднимать с 2009 года, и в итоге в 2011 году в республике приняли программу строительства детских садов «Бәләкәч». За 15 лет в Татарстане построили более 300 дошкольных учреждений, из них 30 – в Советском районе Казани.

Маврина обратила внимание, что в объединение входят депутаты от разных партий. По ее словам, это позволило выстроить работу по принципу «один за всех и все за одного». Она подчеркнула, что объединение дает не просто суммарный эффект, а позволяет добиваться более сильных результатов за счет совместной работы.

Очередное заседание объединения запланировано на ближайшее время. На нем планируют обсудить социально-экономическое развитие Советского района на 2026 год и исполнение наказов жителей.

Маврина напомнила, что ключевые обращения граждан включены в народную программу «Единой России». В Татарстане сформирована дорожная карта, в которую вошли около 5,5 тысячи наказов, распределенных по федеральному, региональному и муниципальному уровням. На данный момент выполнено примерно 80% из них.

Часть наказов реализуется через различные программы. В качестве примера она привела проект «Наш двор»: с 2020 года в республике благоустроили более 5,8 тысячи дворов, а в 2026 году планируется обновить еще 561.

Подводя итог, Маврина заявила, что система взаимодействия депутатов разных уровней в Татарстане доказала свою эффективность. По ее мнению, важно выстраивать профессиональную вертикаль власти, поскольку именно тесное сотрудничество позволяет комплексно и результативно решать проблемы жителей.