Лилия Маврина: «Интерес к «КазаньФоруму» вырос почти на тысячу участников за год»

Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» проходит уже в 17-й раз, и с каждым годом интерес к нему продолжает расти. Об этом журналистам на полях форума рассказала Секретарь Госсовета РТ, член оперативного штаба и руководитель рабочей группы по аккредитации участников Лилия Маврина, передает пресс-служба Госсовета РТ.

По ее словам, в этом году в мероприятиях форума федерального уровня принимают участие более 13 тысяч гостей.

Маврина отметила, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, в том числе в странах исламского мира, количество участников форума увеличилось почти на тысячу человек по сравнению с прошлым годом. По ее мнению, это говорит о том, что интерес к площадке продолжает расти.

Она также сообщила, что всего на «КазаньФорум» аккредитовали 18 тысяч человек. В это число вошли не только участники деловой программы, но и сотрудники, обеспечивающие работу форума: экспоненты выставки, персонал, отвечающий за питание, а также волонтеры.

По словам Мавриной, форум – это не только деловые встречи и переговоры, но и большая совместная работа, благодаря которой участники чувствуют себя комфортно.

Секретарь Госсовета Татарстана напомнила, что в рамках форума проходит международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia & Islamic World Cooperation Expo. Она отметила, что участники могут познакомиться с проектами, нуждающимися в инвестициях, а представители бизнеса – найти перспективные направления для сотрудничества.

По словам Мавриной, на площадках форума представлены делегации из 97 стран, и у каждого участника есть возможность выбрать проекты для дальнейшей реализации.

Отдельно Лилия Маврина подвела итоги работы трека «Женский взгляд», который проходил на площадке форума. Она подчеркнула, что в этом году в его мероприятиях участвовало большое количество зарубежных гостей, а на сессиях обсуждали актуальные международные темы. Почетным гостем трека стала бразильская актриса Луселия Сантос, известная по главной роли в сериале «Рабыня Изаура».

По словам Мавриной, актриса вызвала большой интерес у участников форума, многие просили у нее автографы. Она также сообщила, что в следующем году организаторы вновь планируют пригласить известного медийного гостя.

Маврина поблагодарила всех, кто участвовал в организации форума. Она рассказала, что оперативный штаб ежедневно проводил совещания, на которых обсуждали все детали подготовки и быстро решали возникающие вопросы.

По ее словам, особое внимание уделялось работе аккредитационных центров. Она отметила, что сотрудники центров выдачи работали с раннего утра до вечера в напряженном режиме и оперативно помогали участникам форума.

Отдельно Лилия Маврина подчеркнула высокий уровень безопасности на площадках «КазаньФорума». По ее словам, в обеспечении порядка задействовали большое количество сотрудников служб безопасности и МВД. Она напомнила, что Раис Татарстана Рустам Минниханов всегда считает безопасность участников главным приоритетом любого крупного форума.