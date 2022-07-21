Лилия Кадырова, радио «Китап»: «Актанышцы – очень музыкальные люди»

Концерт «Я хожу в поисках красоты...» проведет сегодня в 18.00 около Актанышского Дома культуры национальное радио «Китап». Исполнительный продюсер радиостанции Лилия Кадырова отметила, что Актанышский район богат талантливыми людьми, которые любят музыку и песни.

«В этом году газета “Актанышские зори” отмечает 90-летний юбилей, в честь которого нас пригласили в Актаныш. Напомним, что в прошлом году на автомарафоне мы вместе пели у памятника Альфии Авзаловой ее песню “Белые цветы”. Актанышцы – очень музыкальные люди», – сказала она корреспонденту «Татар-информа».

Во время концерта в Актаныше выступят татарские эстрадные певцы Фарид Низамиев, Зарина Хасаншина, Ильяс Шарипов исполнит попурри на баяне, а Лилия Кадырова и Сайлан прочитают стихи.

Автомарафон радио «Китап» продолжает поездки по районам республики. 26 июня выступления прошли в Арске и Кукморе, 16 июля – в Тюлячах. 24 июля концерт состоится в Лениногорске. «В дальнейшем планируем посетить Сармановский, Черемшанский, Балтасинский районы», – сказала Лилия Кадырова.

Автобус радио «Китап» вместе с певцами, ведущими, музыкантами планирует объехать все районы, села и города республики. Основная цель проекта – популяризация радио «Китап», пропаганда национальной литературы на родных языках, поэзии, татарской песни, фольклора. Проект проводится совместно с комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике Татарстан.