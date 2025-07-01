Лилия Гараева: Создание родословной укрепляет отношения в семье

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Организаторы фестиваля «Шаҗәрә бәйрәме» («Праздник родословной») рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе», как создание генеалогического дерева укрепляет отношения в семьях.

По словам режиссера фестиваля Лилии Гараевой, за несколько лет форум стал заметным событием в жизни города и республики, и с каждым годом он привлекает больше внимания общественности.

«Это актуальный, уникальный фестиваль. Когда мы впервые проводили его в 2021 году, это был небольшой праздник под названием «Живая история», а теперь проходит большой фестиваль», – отметила она.

Режиссер мероприятия также подчеркнула, что фестиваль связывает между собой поколения. «Дети проникаются семейными традициями через игру, фестиваль обеспечивает тесное общение взрослых с детьми, внуками, сближает их между собой. Создание родословной играет большую роль в восстановлении семейных отношений. Когда эта тема поднимается, отношения между родными становятся еще теплее», – выразила уверенность она.

5 июля в парке «Елмай» гостей фестиваля ожидает концертная программа. «Выступят театральные и хоровые студии, Рустем Хусаинов, Базарбай Бикчентаев, Анастасия Макарова, Таслима Низами, этнические группы для молодежи. В качестве хедлайнера приглашен Государственный камерный хор под управлением Миляуши Таминдаровой», – анонсировала режиссер.

В рамках фестиваля организаторы также подготовили краткий курс «Татар кәләше» («Татарская невеста»). Посетив шатер, можно будет узнать, какими качествами должна обладать невеста согласно татарским традициям.

Гульнар Гарифуллина