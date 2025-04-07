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Политика 7 апреля 2025 17:27

Лилия Галимова: «Самые интересные встречи у Раиса РТ на форумах проходят в кулуарах»

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Лилия Галимова: «Самые интересные встречи у Раиса РТ на форумах проходят в кулуарах»
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова поделилась в своем Телеграм-канале впечатлениями о самых ярких встречах Рустама Минниханова на форумах.

«Самые интересные встречи у Рустама Минниханова на форумах проходят в кулуарах», – говорится в сообщении.

Среди ключевых моментов:

– дружеские рукопожатия с членами правящей семьи Абу-Даби;

– краткие, но важные рабочие переговоры с министром экономического развития России Максимом Решетниковым;

– приветствие со спикером пленарной сессии, Президентом Армении Ваагном Хачатуряном;

– теплые объятия с Президентом Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало.

Такие встречи стали важной частью рабочих моментов и укрепления международных связей Татарстана.

#инвестиционный форум #Рустам Минниханов #Лилия Галимова
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