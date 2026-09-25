Лилия Галимова рассказала, какими качествами должен обладать журналист

Время диктует свои требования к журналистам. Сегодня им важно иметь критическое мышление и уметь использовать современные технологии. Таким мнением на фестивале «Новые медиа» в Нижнекамске поделилась руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.

«Базовый навык журналиста остался прежним – важно иметь критическое мышление. Любую информацию нужно перепроверять. Важно помнить, что за любые новости человек несет ответственность, если он их распространяет», – отметила она.

Кроме того, журналист должен быть грамотным с точки зрения понимания устройства государства и нарабатывать контакты с источниками информации, добавила Галимова.

«Сегодня важно уметь работать с искусственным интеллектом, но не злоупотреблять им», – заключила она.