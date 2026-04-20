news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 апреля 2026 19:40

Лилия Галимова опубликовала фото Минниханова и Президента Республики Узбекистан Мирзиёева

Читайте нас в
Телеграм

В рамках поездки в Узбекистан Раис республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в международном форуме «Иннопром. Центральная Азия», провел ряд встреч с представителями узбекской власти и принял участие в запуске предприятия в Навои.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем официальном канале в MAX фото с Раиса с данного визита.

«Желаем вам найти человека, который будет смотреть на вас так же, как Рустам Минниханов и Шавкат Мирзиёев друг на друга», – говорится в посте.

Фото: официальный канал Лилии Галимовой в MAX

#Рустам Минниханов #узбекистан и татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров