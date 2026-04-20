Лилия Галимова опубликовала фото Минниханова и Президента Республики Узбекистан Мирзиёева

В рамках поездки в Узбекистан Раис республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в международном форуме «Иннопром. Центральная Азия», провел ряд встреч с представителями узбекской власти и принял участие в запуске предприятия в Навои.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем официальном канале в MAX фото с Раиса с данного визита.

«Желаем вам найти человека, который будет смотреть на вас так же, как Рустам Минниханов и Шавкат Мирзиёев друг на друга», – говорится в посте.

